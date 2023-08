Joseph Oosting geniet van Europese avonturen met zijn FC Twente: 'Dat hoort erbij'

Joseph Oosting hoopt dat zijn spelers vooral gaan genieten van de wedstrijd tegen Fenerbahce. FC Twente moet over twee wedstrijden van de Turkse grootmacht winnen om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Oosting kijkt zelf ook zijn ogen uit in Istanbul.

De selectie van Twente pakte woensdagochtend het vliegtuig naar Turkije, waar donderdag de wedstrijd tegen Fenerbahce wacht. "Vorige week waren we met ons allen in Riga en vandaag slinger je achter een politie escorte door de drukte van de hectische metropool Istanbul. Dat hoort bij het mooie avontuur dat Europees voetbal heet, we gaan daar met ons allen gewoon van genieten", aldus Oosting op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Twente rekende in de tweede en derde voorronde van de Conference League al af met het Zweedse Hammarby IF en Riga FC uit Letland. Fenerbahce is andere koek, weet ook de nuchtere Oosting. "Fenerbahce heeft een heel goed team en goede spelers, waarvan we er een aantal natuurlijk kennen van vorig seizoen uit de Eredivisie. Voor ons is dit een mooie krachtmeting om te kijken waar we staan ten opzichte van een tegenstander als Fenerbahce."

Fenerbahce en Twente trappen donderdagavond om 19.00 uur af in het Şükrü Saracoğlu Stadion. Daar moet Oosting het sowieso doen zonder sterkhouder Joshua Brenet en Gijs Smal. Zij zijn met blessures achtergebleven in Nederland. Aan de zijde van Fenerbahce gaan we waarschijnlijk de nodige oude bekenden zien. Dusan Tadic en Sebastian Szymanski speelden vorig seizoen nog in de Eredivisie. Ook Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu hebben een verleden in Nederland.