Jude Bellingham grijpt weer de spotlights bij Real Madrid en staat nu op vier uit drie

Real Madrid heeft vrijdagavond met hangen en wurgen de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo in een zege omgezet. Een laat doelpunt van Jude Bellingham bezorgde de club uit de Spaanse hoofdstad de overwinning. De zomeraanwinst verkeert al vroeg in het seizoen in topvorm.

Bellingham stapte deze zomer voor 103 miljoen euro over van Borussia Dortmund naar Real Madrid. Zijn prijskaartje maakt de twintigjarige middenvelder tot nu toe meer dan waar. Tijdens de seizoensouverture tegen Athletic Bilbao (0-2 winst) was Bellingham meteen trefzeker. Daarna volgden twee doelpunten en een assist in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Almería.

Tegen Celta de Vigo maakte Bellingham alweer zijn vierde competitiegoal van het nog prille seizoen. Tien minuten voor tijd kopte hij een door Joselu verlengde corner tegen de touwen. Real Madrid had tien minuten daarvoor eigenlijk al op voorsprong moeten komen. Een penalty van Rodrygo, die hij zelf had versierd, werd echter gekeerd door Iván Villar. Bij de Madrilenen stond Vinícius Júnior op dat moment niet meer op het veld. Hij was vroeg in de wedstrijd geblesseerd uitgevallen.

Real Madrid staat na de 0-1 zege op Celta de Vigo alleen aan kop in de Spaanse competitie. Atlético Madrid en FC Barcelona, in principe de grootste concurrenten in de strijd om de titel, hebben met één wedstrijd minder gespeeld vijf punten minder. Atlético Madrid speelt maandag tegen Rayo Vallecano, terwijl Barcelona het zondag opneemt tegen Villarreal.