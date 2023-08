Arsenal wint Community Shield na ultiem laat doelpunt; Timber overspoelt met complimenten na officiële debuut

Jurriën Timber is tijdens een meer dan uitstekend debuut in geslaagd om een prijs te winnen. De verdediger nam het met Arsenal op tegen Manchester City voor de Community Shield, en leek lang af te stevenen op een 0-1 nederlaag. Leondro Trossard zorgde in de 101e minuut voor de gelijkmaker, waardoor een penaltyserie voor de beslissing moest zorgen. De oud-Ajacied werd daarvoor al bedolven met positieve reacties van de Arsenal-fans.

Timber speelde bij Ajax met name als centrale verdediger, maar fungeert bij Arsenal voorlopig als linksback. Dat is een positie die hij in Amsterdam zelden bespeelde, maar daar is helemaal niets van te merken. De oud-Ajacied werd op X veelvuldig geliefd door de fans, die niet snappen dat Arsenal ‘slechts’ veertig miljoen heeft betaald voor hem.

I can’t believe Ajax sold Timber to Arsenal for just £34m. Timber worth far more. Man’s a gem💎 — 𝓞𝓵𝓪𝓶𝓲𝓵𝓮𝓴𝓪𝓷💐💐 (@_Olamilekan_1) August 6, 2023

i feel bad bro i wanna give Ajax another €50m for Timber😭 — KUKU CENA🔺🟢 (@cenabantwan) August 6, 2023

Jurrien Timber will be up for the young PFA award this upcoming season.. amazing baller love him #ARSMCI — Darko (@Darko_DarkerGst) August 6, 2023

Jurrien Timber, RB, LB, RCB, LCB,CM. 22 years old and Only 40million , Tears In My Eyes 😭😀🫣😍 — Iblaw (@Iblaww) August 6, 2023

Jurrien Timber,



No words.🔥 — AKWA-¢R😎ssi🅰n (@MrGhenGhennn) August 6, 2023

Jurrïen Timber is pure class — Advocate (@advoc8Obi1) August 6, 2023

Havertz has been good so far. 🔥 Timber wow what a player. — Junior Lindsay (@juniorb7_60446) August 6, 2023