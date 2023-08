Kaj Sierhuis keert met contract voor drie seizoenen terug in Eredivisie

Kaj Sierhuis is de komende jaren weer in de Eredivisie te bewonderen. Fortuna Sittard heeft de komst van de 25-jarige spits woensdagavond via de officiële kanalen bekendgemaakt.

Sierhuis komt over van Stade Reims en tekent in Sittard een contract voor drie seizoenen. De Franse club kocht de spits in januari 2020 voor vier miljoen euro van FC Groningen. Mede door een zware blessure werd zijn Franse avontuur geen succes. In totaal speelde hij 41 wedstrijden in de Ligue 1, waarin hij geen enkele keer trefzeker was.

"Ik heb de laatste seizoenen te maken gehad met enkele tegenslagen, daarom is het voor mij belangrijk om weer veel minuten te maken. Dat hoop ik de komende seizoenen te kunnen doen in het shirt van Fortuna. Daarnaast is het fijn om met de trainers bekende gezichten tegen te komen in Sittard. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging", reageert Sierhuis, die in het seizoen 2021/22 op huurbasis uitkwam voor Heracles Almelo.

Bij Fortuna is men blij met de komst van Sierhuis. "Hij past uitstekend bij deze club. Kaj heeft in het verleden aangetoond een trefzekere spits te zijn en heeft eerder in zijn carrière succesvol samengewerkt met Danny Buijs en Adrie Poldervaart. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ook dit keer weer goed zal uitpakken", aldus technisch manager Americo Branco.