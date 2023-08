Kane geeft visitekaartje direct af bij Bayern München, zorgen voor De Ligt

Bayern München is na de pijnlijke afstraffing in de Duitse Supercup het Bundesliga-seizoen wél goed begonnen. Der Rekordmeister rekende mede dankzij de eerste treffer én assist van Harry Kane zonder al te grote problemen af met Werder Bremen (4-0).

De peperdure aanvaller viel vorige week in de met 0-3 verloren Supercup tegen RB Leipzig nog in, ditmaal had trainer Thomas Tuchel hem in de basiself opgenomen. Binnen drie minuten was Kane direct betrokken bij de eerste Bayern-goal: de Engelse spits stuurde Leroy Sané in de diepte weg, die vervolgens koeltjes afrondde.

Artikel gaat verder onder video

Matthijs de Ligt zag het allemaal met lede ogen aan, want de Nederlandse verdediger was geslachtofferd door Tuchel na de dramatisch verlopen Supercup en begon op de bank. Noussair Mazraoui stond vanwege de transferperikelen rond Benjamin Pavard – vermoedelijk op weg naar Internazionale – wel in de basis bij Der Rekordmeister. Hij kon de gelijkmaker van Niclas Füllkrug na tien minuten spelen niet voorkomen, maar de treffer werd uiteindelijk teruggedraaid vanwege buitenspel.

Na ruim een uur voetballen mocht De Ligt, die ondanks zijn mindere optredens wel gewoon in de voorselectie van het Nederlands elftal werd opgenomen, alsnog invallen voor Kim Min-jae. Met de oud-Ajacied op het veld tekende Kane na zijn eerste assist ook voor zijn eerste treffer in Duitse dienst. Op aangeven van Anthony Davies schoot Kane hard en laag raak.

Het duel eindigde overigens minder prettig voor de spits, want hij moest tien minuten voor het einde zich met pijntjes laten vervangen. Het kan ook zijn dat de tank leeg was bij de aanvaller, die door een rommelige voorbereiding amper wedstrijdritme heeft opgedaan. Desondanks drukte hij zijn stempel met een goal en assist wel direct bij de regerend kampioen van Duitsland, die zonder Kane op het veld via Sané en Mathys Tel nog de eindstand op 4-0 bepaalde.

Sané 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗯𝗿𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿 🛵

Daar is het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen al. Leroy Sané opent de score na een prima assist van Kane 🔥



LIVE ➟ https://t.co/AqI04NPERO#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga pic.twitter.com/OyPztzrQjj — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 18, 2023