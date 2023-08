Keerzijde Messi-mania in Miami: ticketprijzen duizend procent gestegen

Lionel Messi is in rap tempo bezig om Amerika te veroveren. De Argentijn tekende deze zomer verrassend bij Inter Miami, de club van mede-eigenaar David Beckham. Met tien doelpunten in zijn eerste acht duels is de wereldkampioen prima begonnen aan zijn Amerikaanse avontuur, tot enthousiasme van de fans in Miami. Die betalen echter letterlijk een hoge prijs voor de komst van Messi.

Het Duitse BILD legt de prijzen van een wedstrijdticket van Inter Miami voor én na de komst van Messi naast elkaar en komt tot een duizelingwekkende stijging. Betaalden supporters aan het begin van het jaar nog 46 dollar (42 euro) om een wedstrijd te bezoeken, bedraagt de prijs nu liefst 485 dollar (450 euro). Een stijging van maar liefst duizend procent.

De komst van Messi, en in zijn kielzog die van zijn voormalig Barcelona-ploeggenoten Sergio Busquets en Jordi Alba, legt Inter Miami ook sportief geen windeieren. Aan de hand van de routiniers legde de club beslag op de Leagues Cup, een toernooi waaraan Amerikaanse en Mexicaanse clubs deelnemen terwijl de competities stilliggen in de zomermaanden. Bovendien bereikte Inter Miami dankzij twee assists van Messi tegen Cincinnati de finale van de US Open Cup.

In de nacht van zaterdag op zondag kan Messi zijn debuut in de MLS maken. Om 1.30 uur Nederlandse tijd speelt de club uit Florida een uitwedstrijd tegen de New York Red Bulls. Aan de hand van Messi hoopt Inter Miami een opmars te gaan maken op de ranglijst. Na 22 gespeelde wedstrijden staat de club met slechts achttien punten helemaal onderaan in de Eastern Conference.