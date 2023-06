Inter Miami stelt goede bekende van Messi aan als nieuwe hoofdtrainer

Inter Miami doet er vooralsnog alles aan om het Lionel Messi zoveel mogelijk naar wens te maken. De Argentijn moet weliswaar nog officieel gepresenteerd worden door de club uit de Amerikaanse MLS, maar zag in de tussentijd ook Sergio Busquets zijn jawoord geven. Messi en Busquets krijgen in Miami gezelschap van Gerardo ‘Tata’ Martino, die in het verleden hun trainer was bij FC Barcelona.

Wie had gedacht dat Messi deze zomer zou terugkeren bij FC Barcelona, kwam bedrogen uit. De Catalanen herhaalden bij monde van president Joan Laporta meermaals dat ze er alles aan zouden doen om de Argentijn terug naar ‘huis’ te halen, maar zover kwam het niet. Messi zat er niet op te wachten opnieuw een zomer vol onzekerheden tegemoet te gaan en koos met Inter Miami als nieuwe werkgever voor duidelijkheid én rust. Na twee turbulente jaren in Parijs wil Messi wat meer op de achtergrond zijn loopbaan op een mooie manier afsluiten.

Inter Miami, dat een zeer teleurstellend seizoen doormaakt en in de Eastern Conference de laatste plaats bezit, maakte onlangs ook melding van de komst van Busquets. De middenvelder was bij FC Barcelona in het bezit van een aflopend contract. Trainer Xavi Hernández hoopte Busquets te kunnen overtuigen om nog één jaar te blijven, maar de routinier hield het na meer dan tien seizoenen in de hoofdmacht voor gezien. Hij kon zich verheugen op belangstelling vanuit Saudi-Arabië, maar trad dus in de voetsporen van Messi. Ook Jordi Alba zou in gesprek zijn met de Amerikaanse club.

De vleugelverdediger is nog niet binnen, een nieuwe hoofdtrainer wel. Verrassend is het niet dat de keuze is gevallen op Martino. Hij is, evenals Messi, van Argentijnse komaf en kent de wereldster goed. Martino en Messi werkten in het seizoen 2013/14 samen bij FC Barcelona. Dat werd echter geen succes. Onder Martino greep FC Barcelona naast alle hoofdprijzen. Hij vertrok na één seizoen alweer uit Catalonië. Martino werd vervolgens aangesteld als bondscoach van Argentinië. De oefenmeester loodste zijn land naar twee Copa América-finales, maar beide werden verloren.

Martino weet hoe het is om trainer te zijn in de MLS. Tussen 2017 en 2018 stond hij aan het roer bij Atlanta United. Hij werd toen verkozen tot MLS-trainer van het jaar. Martino zijn laatste trainersklus dateert van eind vorig jaar, toen hij als bondscoach van Mexico deelnam aan het WK in Qatar. De keuzeheer slaagde er echter niet in het land door de groepsfase heen te loodsen. Mexico won in de laatste groepswedstrijd weliswaar van Saudi-Arabië, maar bleef daarvoor tegen Polen steken op een gelijkspel en verloor met 2-0 van Argentinië. Messi nam de openingstreffer voor zijn rekening.