Kees Luijckx ziet risicofactor bij Ajax: 'Je geeft je sleutels weer aan een iemand'

Kees Luijckx is van mening dat Ajax nog altijd een risico neemt met de rol van Sven Mislintat. De analist van ESPN vindt dat de nieuwe technisch directeur wel heel veel mag bepalen in de Johan Cruijff ArenA. Luijckx vraagt zich af of dat goed gaat aflopen.

"Dat vind ik het risico dat Ajax neemt", aldus Luijckx bij Voetbalpraat van ESPN over de functie van Mislintat. "Je geeft je sleutels weer aan een iemand. Er zijn Ajacieden die zeggen dat dit een opbouwjaar is. Maar ik denk niet dat het rustig blijft als het over vijf wedstrijden nog niet loopt. Dan loop je het risico dat je weer dingen moet veranderen in de staf of directie."

Artikel gaat verder onder video

Mislintat werd in mei van dit jaar aangesteld als nieuwe technische man bij Ajax. Hij kreeg meteen te maken met een drukke transferzomer met vertrokken basisspelers en behoorlijk wat nieuwelingen. "Het is heel duidelijk dat hij heel veel mag bepalen op het technisch vlak, eigenlijk op alles. Het voordeel is dat hij een groot netwerk heeft, hij heeft overal gezet. Dat aangaande zou je denken dat hij wel weet wat hij haalt", aldus Luijckx.

Kees Kwakman vulde zijn tafelgenoot aan en oppert geduld rond Mislintat. "Ik denk wel dat Mislintat is geschrokken van wat hij is tegengekomen. Zowel op het veld als achter de schermen. Hij heeft aardig wat verkocht, dat heeft hij knap gedaan. Nu moet je afwachten of het prijs is met de nieuwe spelers. En daar wordt hij uiteindelijk op afgerekend, zo simpel is het ook", stelde de oud-voetballer.