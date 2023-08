Kenneth Perez: 'Ik was meteen al verbaasd dat Feyenoord zo ver wilde gaan voor hem'

Kenneth Perez is nog niet onder de indruk van de grote aankopen van Feyenoord. Volgens de analist van ESPN heeft nog geen enkele aankoop bewezen een meerwaarde te zijn. Als voorbeelden noemt hij Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs in het programma Dit was het Weekend. Zondag sleepte Feyenoord een 2-2 gelijkspel uit het vuur op bezoek bij Sparta Rotterdam.

"Van de aankopen die Feyenoord heeft gedaan voor de basis, heeft niemand toch echt aangetoond een versterking te zijn? Zerrouki begon op de bank, Stengs de grote aankoop…", opent de analist. "Hij kan fantastisch voetballen. Maar voetballer zijn is meer dan alleen lekker kunnen voetballen. En ik denk niet dat hij de karaktervoetballer is die opstaat als het moeilijker wordt. En het zal dit seizoen moeilijk worden voor Feyenoord, omdat de verwachtingen zo gigantisch hoog zijn."

Perez stipt aan dat Feyenoord nu al een moeilijke fase kent, met een nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en twee remises in de Eredivisie. "Stengs zal zeker lekker meevoetballen als ze met 3-0 of 4-0 voor staan, maar op een dag als vandaag moet je karakter tonen en moet je er staan. Ik was toentertijd verbaasd dat ze zo ver wilden gaan voor Stengs."

Tafelgenoot Karim El Ahmadi vraagt zich ook af hoe Stengs bij Feyenoord een meerwaarde kan zijn. "Op de manier waarop Feyenoord wil spelen, met de intensiteit, zie ik niet hoe Stengs daarin een meerwaarde is. Hij is niet iemand zoals Szymanski, die overal bovenop zit. Vooral in het drukzetten vind ik hem niet goed genoeg voor dit Feyenoord." Wellicht komt het omdat Stengs nog moet wennen bij Feyenoord, voegt El Ahmadi toe. "Vooral bij balverlies vind ik hem niet een speler die hetzelfde gif kan brengen als Szymanski."