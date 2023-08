Kenneth Perez verbaasd: 'Arne Slot parkeert hem al na anderhalve wedstrijd'

Ramiz Zerrouki is opvallend snel zijn plek bij Feyenoord kwijtgeraakt, merkt Kenneth Perez maandagavond op bij Voetbalpraat. De miljoenenaankoop bleef zondag negentig minuten op de bank tegen Sparta Rotterdam (2-2).

Zerrouki stond negentig minuten op het veld tegen PSV (0-1 nederlaag) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maar speelde in de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) slechts 33 minuten en werd daarna geslachtofferd vanwege een rode kaart van Bart Nieuwkoop. Zondag tegen Sparta werd het centrale blok op het middenveld gevormd door Mats Wieffer en Quinten Timber.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het wel opvallend hoe snel hij (Arne Slot, red.) Zerrouki geparkeerd heeft. Anderhalve wedstrijd!", zegt Perez, waarna Sjoerd Mossou reageert: "Ze hebben 22 keer bij FC Twente aangeklopt om hem te halen en na twee wedstrijden zit hij op de bank."

Perez benadrukt dat Zerrouki zijn plek weer kan terugverdienen. "Maar het geeft wel weer aan hoe moeilijk het is om de stap te maken van een heel goede subtopper naar een topclub. Het is toch weer anders. Alles moet kloppen. Denk je dat hij er bij Twente uit was gehaald als het anderhalve wedstrijd niet liep? Natuurlijk niet, maar dat gebeurt hier wel.

Mossou kijkt op van de ontwikkelingen. "Je kunt je niet vergist hebben in het type speler dat Zerrouki is. Je weet wat hij wel en niet kan. Als je voor die positie specifiek hem haalt, en tot de conclusie komt dat hij eigenlijk niet past in de mix op het middenveld, is dat best gek."