Kenneth Pérez weet niet wat hij ziet: ‘Doe alsjeblieft niet zo spastisch man’

Kenneth Pérez en Marciano Vink hebben geen goed woord over voor de recente ontwikkelingen bij NEC. De ploeg van trainer Rogier Meijer haalde nul punten uit de eerste twee competitieduels. De nederlaag bij Heracles Almelo in de tweede speelronde leidde er zelfs toe dat boze supporters verhaal gingen halen bij de selectie. Na de overwinning op RKC Waalwijk lijkt iedereen dat echter alweer te zijn vergeten.

NEC promoveerde twee jaar geleden naar de Eredivisie en beleefde met een elfde plaats een meer dan geslaagde rentree op het hoogste niveau. Die prestatie smaakte naar meer in Nijmegen en omgeving. De club hoopte in het afgelopen seizoen door te kunnen pakken, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een toch wel teleurstellende twaalfde plaats. De start in het nieuwe seizoen was op z’n zachtst gezegd beroerd. Na de 3-4 nederlaag tegen Excelsior verloren Meijer en consorten ook van promovendus Heracles Almelo.

De verliespartij in Almelo schoot bij een deel van de achterban in het verkeerde keelgat. De selectie werd bij het stadion opgewacht en moest tekst en uitleg geven over de dramatische seizoensstart. Ruim een week later en na de 3-0 zege op RKC Waalwijk lijkt er echter helemaal niets meer aan de hand te zijn. “In Nijmegen is een kinderhand snel gevuld. Vorige week stonden ze nog de bus op te wachten en zaterdag was het een volksfeest op de tribune”, zei Milan van Dongen zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

Pérez heeft de ontwikkelingen in Nijmegen met veel verbazing op de voet gevolgd. “Ik hoorde die Nuytinck over de ‘immense druk’ die er was. Ik zag die Wilco van Schaik en Alberts op de tribune… Het is NEC. Doe nou even kalm aan. Het is gewoon lekker een middenmoter die een keer gaat verrassen. Dan worden ze zevende of achtste. Als het even tegenzit, dan worden ze vijftiende. Maar doe alsjeblieft niet zo spastisch man”, liet de Deense analist er geen gras over groeien. Pérez is van mening dat iedereen bij NEC snel weer normaal moet gaan doen. “Dan ben je directeur bij zo’n voetbalclub. Je doet je stinkende best. Vorige week stonden ze vol trots te vertellen over die toegangsapparaten. En dan moet je maar hopen dat elf spelers het voor elkaar zien te krijgen om te winnen van RKC zodat er enigszins rust is. Wauw…”

Vink vindt het eveneens onbegrijpelijk wat zich de afgelopen week in en rondom De Goffert heeft afgespeeld. “Je helpt je club er niet mee. Er is nog nooit zo’n actie geweest waarna spelers vrij ontspannen de volgende wedstrijd in gaan. Het had ook anders kunnen zijn, want RKC kreeg echt genoeg kansen. Ik vond het spel van NEC totaal niet herkenbaar. Waar wij vorig jaar verwend werden met mooi positiespel op het middenveld, waarbij controle was. FC Utrecht werd vorig jaar helemaal gek gespeeld. Wat ik bedoel te zeggen: met dit spel zou het zomaar kunnen dat ze de komende drie wedstrijden ook weer verliezen. Gaan ze dan weer de bus opwachten?”