Kenneth Perez baart opzien met opmerking over 'een Duitser bij een Joodse club' (Ajax)

Een opmerkelijke uitspraak van Kenneth Perez in de uitzending van Voetbalpraat. Volgens de analist zijn er mensen geweest die vraagtekens zetten bij de komst van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, omdat hij 'een Duitser bij een Joodse club' is.

"Het moet nog blijken hoe de technisch directeur gaat presteren. We kenden hem niet, dus dan zeggen mensen: 'Een Duitser bij een Joodse club.' Hè, hoe gek kan je het eigenlijk doen als je het zo bekijkt", zei Perez maandagavond. "Maar als hij presteert met zijn aankopen, valt dat ook weer weg. Laten we eerst kijken hoe dat gaat en dan beoordelen. Maar de voortekenen zijn niet best."

De uitspraak zorgt voor verbazing op X, het voormalige Twitter. Met name omdat geen enkel publiek figuur zich daadwerkelijk zo heeft geuit over de komst van Mislintat. Ook is geen enkele tweet te vinden met de termen 'Duitser' en 'Joods(e)' die vóór vanavond is gepubliceerd en betrekking heeft op Mislintat en Ajax.