KNVB versoepelt regels en gaat Eredivisie-wedstrijden minder snel staken

De KNVB gaat de regels rond het staken van Eredivisie-wedstrijden iets versoepelen. Eerder al was bekend dat als de dader direct opgepakt kan worden op de tribune, er gewoon doorgespeeld wordt. Maar ook als er geen letsel is bij het slachtoffer op het veld, kan er weer doorgespeeld worden. Dat laat scheidsrechtersbaas Dick van Egmond weten.

“Maar als er letsel is of de dader niet blijkt gepakt, dan gaan we nog steeds definitief staken. Dat geldt natuurlijk ook als spelers of trainers door supporters worden aangevallen”, benadrukt Van Egmond in De Telegraaf. Vorig seizoen werden de regels halverwege aangescherpt met het gooien van voorwerpen op het veld: eenmaal waarschuwen, daarna definitief staken. Verschillende wedstrijden in Nederland moesten daardoor op een later moment worden uitgespeeld.

Ook de burgemeesters kunnen nog verzoeken dat een wedstrijd niet gestaakt wordt, als dat bijvoorbeeld directe invloed heeft op de veiligheid in het stadion. “Maar wij zullen nooit verder voetballen als scheidsrechters of grensrechters zich niet veilig meer voelen. Het gooien van voorwerpen op het veld hoort niet thuis in het voetbal. Het is ook belachelijk dat cameramensen en fotografen bekogeld worden”, stelt Van Egmond.

Verder komen er komend seizoen extra camera’s op de doellijnen in de stadions in de Eredivisie om te bepalen of een bal wel of niet langs de lijn is. Ook komt er betere apparatuur rond het zestienmetergebied, waarmee buitenspel nog beter beoordeeld kan worden. Ook wordt er strenger gelet op het spelen van de 45 minuten. Van Egmond: “Als we denken dat spelers tijdrekken door een doelpunt te vieren, dan zal dat te zien zijn in de blessuretijd die wordt bijgeteld.”