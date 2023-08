Kökcü kent droomdebuut bij Benfica en breekt Supercup eigenhandig open: 'Sell for £100m by next summer'

Orkun Kökcü heeft woensdagavond een geweldig debuut bij Benfica achter de rug. De van Feyenoord overgekomen middenvelder begon in de Portugese Supercup tegen FC Porto in de basis van Roger Schmidt en gaf uit een fraaie onderschepping na een uur voetballen de assist op Ángel Di Maria, die de uiteindelijk met 2-0 gewonnen wedstrijd open brak met het openingsdoelpunt.

Kökcü stapte deze zomer voor zo’n dertig miljoen euro van Feyenoord over naar Benfica, waar Schmidt hem centraal op het middenveld zette met onder andere Fredrik Aursnes. In de eerste helft ging de international van Turkije direct op de bon, maar in het tweede bedrijf drukte de oud-Feyenoorder zijn stempel in het doelpunt dat de wedstrijd open brak in het voordeel van Benfica.

Artikel gaat verder onder video

Na uitverdedigen van FC Porto onderschepte Kökcü de bal eigenhandig en stuurde vervolgens direct Di Maria, een andere zomeraanwinst van O Glorioso, weg de rechterkant van het vijandelijke doelgebied in. De Argentijn schoot fraai met links raak in de verre hoek raak en maakte de pass van Kökcü eentje die de wedstrijd openbrak. Amper tien minuten laten verdubbelde Peter Musa de score, ditmaal nam Rafa de onderschepping en fraaie assist voor zijn rekening. In de slotfase werd Pepe nog met een directe rode kaart van het veld gestuurd net als Porto-coach Sérgio Conceição. Ook werd de aansluitingstreffer door de VAR afgekeurd. Sowieso ging de helft (!) van alle basisspeler op de bon in de keiharde clash tussen de rivalen.

Kökcü was op dat moment al moegestreden naar de kant gehaald twintig minuten voor tijd, maar in Portugal had men al genoeg gezien over de zomeraanwinst. Op het sociale platform X, voorheen Twitter, was men lovend over de middenvelder, die samen met Ruben Neves veel indruk maakte en de tweede helft het middenveld domineerde. Er werd al flink gespeculeerd voor welk bedrag hij over een jaar alweer zal vertrekken bij Benfica, zoals eerder bij Enzo Fernandez al na een half jaar gebeurde. De Supercup was voor trainer Schmidt na de landstitel vorig seizoen alweer zijn tweede hoofdprijs.

Orkun Kökcü (22) vs Porto:



1 assist

49 aanrakingen

21 succesvolle passes (70%)

2 kansen gecreëerd

2 schoten

1/1 succesvolle dribbels

2/3 lange passes (67%)

4/4 succesvolle tackles (100%)

2 onderscheppingen

5/10 grond duels gewonnen #Feyenoord #Benfica #SLBFCP #Supertaça — OnsFeyenoord (@OnsFeijenoord) August 9, 2023

Watch Orkun Kökçü sell for £100m by next summer. 😎 — ᨒ (@Makesi_m) August 9, 2023

Não é que a estratégia de Schmidt tenha resultado, mas a leitura desde o banco foi correcta e antecipada. Este golo não aconteceria sem a presença física de Musa (Pepe e Marcano com culpas). Rafa também cresceu com um ponta-de-lança. Neves e Kökçü dominam a segunda parte. — Tomás da Cunha (@tomasrdacunha) August 9, 2023

Magnifique Orkün Kökçü ! Par son sens de l’anticipation, le joueur turc récupère le ballon et envoie une galette à Di Maria qui n’a plus qu’à ajuster Diogo Costa. Magnifique !



🇹🇷 🤜🤛 🇦🇷 — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) August 9, 2023