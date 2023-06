Transfersom voor Kökçü te laag? Mike Snoei trekt vergelijking met vertrokken Ajacied die ‘bijna geen minuut speelt’

Feyenoord staat op het punt afscheid te nemen van Orkun Kökçü. De middenvelder behoorde vorig jaar al tot de uitblinkers in het elftal van trainer Arne Slot, maar besloot nog een seizoen te blijven en loodste zijn club als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017. Kökçü gaat een uitstekend seizoen belonen met een transfer naar Benfica. De Portugezen betalen naar verluidt rond de dertig miljoen euro voor zijn komst. Te laag, vindt Telstar-trainer Mike Snoei.

Het was na de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse (0-1) niet meer de vraag óf, maar wanneer en vooral waarheen Kökçü deze zomer zou gaan vertrekken. De middenvelder werd in de voorbije weken, zo niet maanden in verband gebracht met de ene na de andere club uit een buitenlandse topcompetitie. Zo had Slot hem naar verluidt willen meenemen naar Tottenham Hotspur, maar de oefenmeester zag af van een overgang naar Engeland en blijft Feyenoord trouw. Dat betekent dus niet dat óók Kökçü nog een jaar in Rotterdam blijft voetballen.

Artikel gaat verder onder video

De international van Turkije arriveerde vrijdagavond al in Lissabon om zijn transfer naar Benfica af te ronden. De Portugezen betalen meer dan de 25 miljoen euro die Feyenoord ontving voor Luis Sinisterra, maar zeker niet de 40 miljoen waarover in eerste instantie werd gespeculeerd. Telstar-trainer Snoei is van mening dat Feyenoord hoger had moeten inzetten. “Een Ryan Gravenberch speelt bijna geen minuut bij Bayern München, maar hij werd door Ajax wel voor een groter bedrag dan 30 miljoen verkocht”, zegt Snoei bij FC Rijnmond. “Ik zou graag zien dat spelers als Kökçü ook voor wat meer verkocht worden. Feyenoord wil graag de vruchten plukken van een prima transferbeleid, dus denk ik dat ze Kökçü ook liever verkocht hadden aan een Engelse club.”

Daar is Thomas Verhaar, oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en Excelsior, het over eens. “Als je ziet voor hoeveel Ajax hun belangrijkste spelers verkoopt… de club Benfica is voor mijn gevoel ook wat minder aansprekend dan een club uit de Premier League.” Daarmee doet Verhaar Benfica wel een beetje tekort. De club uit Lissabon kroonde zich onlangs voor de 38e keer tot kampioen van Portugal en reikten in de Champions League voor het tweede opeenvolgende seizoen tot de kwartfinale. Bovendien heeft Kökçü in Portugal meer uitzicht op speeltijd dan bij een (top)club in de Premier League. Haalt de middenvelder bij Benfica een hoog niveau, dan kan hij in de toekomst alsnog de stap maken naar een top-vijfcompetitie in Europa.