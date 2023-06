Khalid Boulahrouz ziet één minpunt in aanstaande transfer Orkun Kökçü

Orkun Kökçü staat op het punt om te verkassen naar Benfica. De middenvelder kende dit seizoen zijn grote doorbraak in het kampioenselftal van Feyenoord en is zelfs al in Portugal om zijn transfer af te ronden. De analisten bij Voetbal Café van Ziggo Sport zijn het eens over de overstap van Kökçü en denken dat dit de juiste stap in zijn carrière is. Khalid Boulahrouz ziet echter nog één minpuntje.

“Hele mooie transfer. Benfica is top”, begint de oud-verdediger als het onderwerp ter sprake komt. “De competitie is alleen wat minder. Je hebt maar een paar teams waar je een goede wedstrijd tegen speelt. Dan heb ik het over FC Porto, Sporting en Braga. De rest domineer je”, gaat Boulahrouz verder. “Hij moet zich voornamelijk gaan laten zien in de Champions League, want in de competitie geloof ik het allemaal wel.”

Los van dat feit denkt Boulahrouz, die zelf een tijdje in Portugal voetbalde, dat Benfica een uitstekende vervolgstap is voor Kökçü. “Benfica echt een mooie club voor hem. In het grootste gedeelte van het jaar heb je mooi weer, de stad is top en ze spreken goed Engels”, zegt de oud-speler van Sporting. Ook Ronald de Boer is positief gestemd over de aanstaande transfer. “Lissabon is een geweldige stad, met geweldige clubs.”

Presentator Bas van Veenendaal vraagt zich af of een club in de Premier League niet beter bij Kökçü had gepast, waarna De Boer met een helder antwoord komt. “Ik denk dat hem dit (Benfica, red.) beter past dan de Premier League. Al heeft hij laten zien dat hij daar ook wel zou passen. Maar ik denk dat een stap naar Benfica goed voor hem is. Als je het daar goed doet, dan komen de échte topclubs”, aldus de oud-voetballer.