Lauren James neemt rigoureus besluit op Instagram en komt met reactie richting Michelle Alozie

Lauren James heeft haar excuses aangeboden aan Michelle Alozie voor de grove overtreding die ze maandag beging op de speler van Nigeria. Tijdens het WK-duel tussen Engeland en Nigeria ging James op de billen van Alozie staan. De aanvaller, een van de uitblinkers op het WK, kreeg een rode kaart.

Via Instagram Stories komt de 21-jarige James met een reactie. "Alle liefde en respect voor @alozieee", schrijft de speler van Chelsea. "Het spijt me wat er gebeurd is. Ook richting de fans van Engeland en mijn ploeggenoten. Dat ik met jullie mag samenspelen is het grootste voorrecht in mijn leven en ik beloof dat ik zal leren van deze ervaring."

James ontving de rode kaart in de slotfase van de eerste helft, bij een 0-0 stand. Ze zorgde ervoor dat haar ploeggenoten de hele verlenging moesten overleven met tien man. Dat lukte en uiteindelijk won Engeland via strafschoppen.

De overtreding van James is te zien vanaf minuut 1.50 in de samenvatting van de NOS.

James zag zich na de wedstrijd genoodzaakt om de mogelijkheid te beperken om te reageren op haar Instagram-posts, omdat ze veel reacties van boze voetbalfans kreeg. Haar meest recente foto was al vijf dagen eerder gepost, maar ontving veel nieuwe reacties na het incident met Alozie.

Alozie liet na de wedstrijd weten dat het goed met haar gaat. "Ik was een beetje verrast door haar reactie op het veld, dat was niet nodig. Het gaat goed, ook met mijn billen! Ik was vooral verbaasd. Ik begreep niet meteen wat er gebeurde. No hard feelings, het is een spelletje."