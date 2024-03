Ajax-captain komt met opmerkelijke verklaring voor eerste Chelsea-goal: 'Dat was niet zo slim van ons'

, die dinsdagavond bij afwezigheid van de geschorste Sherida Spitse de aanvoerdersband van de vrouwenploeg van Ajax droeg in de heenwedstrijd tegen Chelsea, komt met een opmerkelijke verklaring voor het eerste doelpunt van de Engelse tegenstander. Voorafgaand aan de treffer van was een fluitje te horen in de Johan Cruijff ArenA, waardoor de spelers van Ajax ten onrechte dachten dat de scheidsrechter het spel had stilgelegd.

Na achttien minuten kwam de bal na een carambole voor de voeten van James, die vervolgens om Ajax-keeper Regina van Eijk heen dribbelde en de 0-1 binnenschoot. De Amsterdamse achterhoede greep nauwelijks in, Noordam legt uit dat zij op het veld dachten dat de scheidsrechter van dienst (de Italiaanse Maria Caputi) had gefloten: "En dat zorgde voor verwarring, omdat het fluitje van dichtbij kwam", wordt de gelegenheidsaanvoerder geciteerd door De Telegraaf.

Achteraf kan Noordam zich wel voor de kop slaan: "Dat was natuurlijk niet zo slim van ons, je moet altijd doorgaan tot er wordt gefloten", beseft de middenvelder. De treffer van James vormde de opmaat voor een kansloze nederlaag van Ajax, dat met 0-3 klop kreeg van de koploper in de Engelse competitie. De return in Londen, die volgende week woensdag (27 maart) wordt gespeeld, lijkt dan ook een formaliteit te gaan worden.

Hoewel Noordam moet toegeven dat Chelsea verdiend met de overwinning aan de haal ging ("Zij waren vanavond gewoon een maatje te groot voor ons"), heeft Caputi geen beste indruk op haar gemaakt. Zo bood de Italiaanse arbiter haar verontschuldigingen aan voor een botsing met de aanvoerder waardoor een Ajax-aanval in de kiem werd gesmoord. Daarnaast vond Noordam dat Ajax de scheidsrechter niet mee had: "Ze floot in de eerste helft niet in ons voordeel, maar het doet niet af aan de zege van Chelsea."