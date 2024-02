Krankzinnig: Ajax Vrouwen moeten het in KNVB Beker opnemen tegen Jong Ajax Vrouwen

De Ajax Vrouwen zijn voor de kwartfinales van de KNVB Beker gekoppeld aan Jong Ajax, zo blijkt uit de loting voor de KNVB Beker voor vrouwen. Het is een uiterst opvallende loting. In het mannenvoetbal nemen beloftenploegen niet deel aan het bekertoernooi.

Jong Ajax versloeg 17 februari de vrouwen van Telstar in de achtste finale van de KNVB Beker, terwijl Ajax met gigantische cijfers afrekende met FC Eindhoven. In Brabant zegevierden de Amsterdammers met maar liefst 0-9. Inmiddels is er geloot en is Ajax gekoppeld aan Jong Ajax, iets wat in het hedendaagse profvoetbal niet vaak voorkomt.

Bij het mannenvoetbal is het zelfs uitgesloten dat een dergelijke situatie kan plaatsvinden, aangezien beloftenploegen niet deelnemen aan het bekertoernooi. Tevens zou een beloftenploeg uit de Keuken Kampioen Divisie degraderen, als Ajax, PSV, FC Utrecht of AZ zou degraderen uit de Eredivisie.

In de KNVB Beker voor vrouwen nemen beloftenploegen wel deel en bestaat het risico dat teams van eenzelfde club het tegen elkaar moeten opnemen. Dat is nu ook het geval. Op 16 of 17 maart zullen de Jong Ajax Vrouwen het opnemen tegen de Ajax Vrouwen op Sportcomplex De Toekomst.

De KNVB heeft voorafgaand aan de loting al besloten dat de Ajax Vrouwen het tegen de Jong Ajax Vrouwen zouden gaan opnemen, aangezien de voetbalbond het onwenselijk zou vinden als de finale zou gaan tussen twee teams van dezelfde club. Vorig seizoen kwamen de vrouwen van Jong PSV en PSV allebei ook ver in het bekertoernooi, maar kwamen uiteindelijk niet tegen elkaar.