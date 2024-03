Vrouwenploeg Ajax op drempel Champions League-uitschakeling na duidelijke nederlaag voor recordaantal toeschouwers

De vrouwen van Ajax hebben de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League met duidelijke cijfers verloren van Chelsea: 0-3. De Amsterdammers waren over de gehele 90 minuten een maatje te klein voor de Engelse topclub en wacht volgende week een hels karwei om - zonder sterkhouder Lily Yohannes - alsnog door te dringen tot de laatste vier van het prestigieuze Europese clubtoernooi.

Ajax-trainer Suzanne Bakker kon tijdens het heenduel in Amsterdam niet beschikken over haar aanvoerder Sherida Spitse (geschorst) en haar eerste linksback Ashleigh Weerden. Op hun posities kwamen Isa Kardinaal en Daliyah de Klonia in het elftal. Ook Chelsea kampte met de nodige personele problemen. Zo waren steraanvallers Sam Kerr en Mayra Ramirez wegens blessures absent, maar kon trainer Emma Hayes wél beschikken over Lauren James, Engels international én het jongere zusje van Reece James, die in de mannenploeg van Chelsea speelt.

Artikel gaat verder onder video

Chelsea was vanaf het eerste fluitsignaal de dominante ploeg op het veld in de Johan Cruijff ArenA, die met een voor een vrouwenduel in Nederland recordaantal van bijna 36 duizend toeschouwers gevuld was. Het eerste gevaar kwam echter van de thuisploeg: spits Romée Leuchter haalde na dik vijf minuten uit vanaf randje-zestien, maar haar schot stuiterde via de verre paal, buiten bereik van Chelsea-keeper Hannah Hampton, terug het veld in.

Een kwartier later was daar dan toch de eerste treffer van het duel, maar tot teleurstelling van de supporters viel die achter Ajax-keeper Regina van Eijk. James ontsnapte aan buitenspel en schoot koelbloedig de 0-1 binnen, al moest de VAR eraan te pas komen om vast te stellen dat de international achter de laatste verdediger stond op het moment dat ze de bal ontving.

Vlak voor rust ontsnapte Ajax in eerste instantie aan een tweede tegenstander toen de VAR wél ingreep bij een treffer van Guro Reiten, die een voorzet van James vanaf de linkerflank compleet verkeerd raakte maar tóch binnen wist te schieten. Omdat teamgenoot Sjoeke Nüsken het zicht van Kardinaal vanuit buitenspelpositie hinderde, ging er echter een streep door de goal. Nauwelijks een minuut later was het echter alsnog raak: nu was het Reiten die voorzette en Nüsken die doel trof: 0-2.

In het tweede bedrijf gunden de bezoekers Ajax wat meer de bal, maar kwam de koploper van de Engelse competitie nauwelijks in de problemen. Van Eijk wist bovendien enkele pogingen tot een derde Chelsea-treffer onschadelijk te maken, maar moest tien minuten voor tijd toch nog een keer vissen toen Nüsken een voorzet van Catarino Macario snoeihard binnenkopte 0-3.

Door de duidelijke thuisnederlaag staat Ajax voor een loodzwaar karwei op woensdag 27 maart, als de return in Londen wordt gespeeld. De schorsing van Spitse zit er dan weliswaarop, maar Bakker kan die dag geen beroep doen op middenvelder Lily Yohannes, die voorafgaand aan de heenwedstrijd nog grote complimenten kreeg van Mister Ajax Sjaak Swart. Omdat de nog maar 16-jarige middenvelder na een kwartier geel pakte, moet zij de wedstrijd in Londen echter aan zich voorbij laten gaan.