Sjaak Swart geniet: 'Ze kan wat ik ook kon: twee mensen uitspelen en dan iemand aanspelen'

Ajax neemt het dinsdagavond op tegen Chelsea in de Women’s Champions League en opnieuw zullen de nodige ogen gericht zijn op Lily Yohannes. De pas zestienjarige Ajacied behoort tot de grote uitblinkers in de Champions League. Ook clubicoon Sjaak Swart kijkt graag naar Yohannes.

“Je ziet wat ze kan”, vertelt ‘Mister Ajax’ aan de NOS. “Ze ziet de situaties op het veld. Voordat ze de bal krijgt, heeft ze al gezien waar ze naartoe gaat. Dat overzicht kun je niet aanleren; je hebt het, of je hebt het niet.” Swart is ook goed te spreken over de technische vaardigheden van het toptalent. “Ze kan wat ik ook kon. Twee mensen uitspelen in een kleine ruimte en dan iemand aanspelen die een doelpunt kan maken. Dat is heel belangrijk. Het enige wat ze nog moet doen om compleet te zijn, is meer scoren.”

Artikel gaat verder onder video

De NOS interviewt ook vader Daniel Yohannes, die vertelt dat zijn dochter als peuter al voetbalde. “Haar broers voetbalden en ikzelf ook, dus ze werd gedwongen om van voetbal te houden. Ze is heel zelfverzekerd en rustig. Ze laat zich niet gauw gek maken. Ze speelt met zoveel plezier en dat helpt haar kalm te blijven. Ik denk dat dat belangrijk is."

Lees ook: Ajax heeft goud in handen met Yohannes: 'Ik vind haar zó lijken op Ryan Gravenberch'

Ajax verzekerde zich op 30 januari via een 2-1 zege op AS Roma van de kwartfinale van de Champions League. Na afloop werd ze bewierookt door Leonne Stentler, die haar vergeleek met Ryan Gravenberch. Yohannes viel op met haar demarrages op het middenveld en gaf de assist waaruit Ajax de 1-1 maakte. In de eerste groepswedstrijd tegen Paris Saint-Germain (2-0 zege) blonk ze ook al uit.