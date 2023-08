Daphne van Domselaar was zaterdagnacht in topvorm tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Zuid-Afrika. De keeper verrichtte zeven reddingen en hield Oranje daarmee op de been; door goals van Jill Roord en Lineth Beerensteyn won de ploeg van Andries Jonker met 2-0.

"Ze was echt de beste aan Nederlandse zijde", concludeerde analist Leonne Stentler van de NOS. "Ze heeft Oranje op ongelooflijke wijze in de wedstrijd gehouden. Ze maakte een heel goede indruk. Ze was heel scherp, ondanks dat ze soms een tijd niets te doen had. Ze stond er op de momenten dat het moest."

Van Domselaar verrichtte achttien minuten voor tijd misschien wel haar beste redding, toen ze met haar vingertoppen een inzet van Linda Motlhalo uit de hoek hield. "Deze redding, nog net de vingertoppen ertegenaan: echt knap gedaan", zei Stentler.

Ook bondscoach Andries Jonker prees het optreden van Van Domselaar. "We gaven de bal zo vaak weg, dan moeten ze wel gevaarlijk worden, maar gelukkig hebben we een topkeeper. Vandaag heeft ze echt laten zien dat ze een toptalent is. Dat wisten we wel, maar het is altijd fijn als dat bevestigd wordt."

Zelf was de keeper blij dat ze eindelijk heeft kunnen uitblinken. Ze had in de gehele groepsfase slechts vier reddingen, maar tegen Zuid-Afrika dus zeven in één wedstrijd. "Het is eindelijk mijn wedstrijd geweest om me te kunnen laten zien. Gelukkig stond ik er en hebben we met z'n allen de nul gehouden."

Het sterke optreden van de Aston Villa-keeper ontging ook de FIFA niet. Het officiële account van het WK Vrouwen schrijft op X: "You shall not pass! 🚫 Hoe goed was Daphne van Domselaar vandaag?"