Livestream: kijk hier gratis naar AZ – SK Brann (of via tv, op deze zender)

AZ heeft nog maar één ronde nodig om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders nemen het in de knock-outfase op tegen het SK Brann, de nummer vijf van de Noorse competitie. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te volgen op het open net, maar ook via een livestream.

Waar wordt AZ – SK Brann uitgezonden?

AZ begint het tweeluik met een thuiswedstrijd in het eigen AFAS Stadion. Voor de liefhebbers die niet aanwezig kunnen zijn in Alkmaar, is het duel te volgen op televisie. Veronica maakt een live-verslag van het affiche. Omdat FC Twente eerder de avond in actie komt, is er nauwelijks sprake van een voorbeschouwing. De uitzending eindigt om 23.05 uur, waardoor er hoogstwaarschijnlijk een korte nabeschouwing gaat plaatsvinden.

Opstelling AZ:

De Alkmaarders namen woensdag definitief afscheid van smaakmaker Jesper Karlsson. De Zweedse aanvaller vertrok naar Bologna en is dus niet meer beschikbaar voor trainer Pascal Jansen. De vleugelspeler ontbrak echter al een tijdje bij AZ, waardoor Jansen niet hoeft te schakelen. Wel voert hij één wijziging door ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-3). Djordje Mihailovic neemt de plek in van Kenzo Goudmijn. Aanvoerder Jordy Clasie ontbreekt nog altijd wegens een blessure.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Mijnans, De Wit, Mihailovic; Odgaard, Pavlidis, Van Bommel.

Livestream AZ - SK Brann:

De wedstrijd is ook te volgen via een gratis livestream van Veronica.