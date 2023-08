Loting play-offs Europa League: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax en hier volg je de loting live

Ajax krijgt maandag te horen wie het moet verslaan om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Hier vind je alles wat je moet weten over de loting voor de play-offs.

De loting voor de derde voorronde vindt plaats in het Zwitserse Nyon en begint om 13.00 uur. Ajax heeft bij de loting een geplaatste status en ontloopt daardoor de andere clubs uit Pot 1 en de clubs uit Pot 2.

De Amsterdammers zullen gekoppeld worden aan een van de clubs uit Pot 3 en 4. Dat zijn clubs die, op FC Lugano na, doorstromen vanuit de derde voorronde van de Europa League. Deze voorronde wordt op 10 en 17 augustus gespeeld, waardoor de kans groot is dat Ajax na de loting nog niet helemaal weet waar het aan toe is.

De mogelijke tegenstanders:

FC Lugano

De winnaar van FC Astana - Ludogorets

De winnaar van Qarabag FK - HJK Helsinki

De winnaar van BATE Borisov - Sheriff Tiraspol

De winnaar van Zalgiris Vilnius - BK Häcken

De winnaar van Zrinsjki Mostar - Breidablik

De winnaar van Olympiakos - KRC Genk

De winnaar van Slavia Praag - Dnipro-1

De eerste wedstrijd van de derde voorronde voor de Europa League wordt op 24 augustus gespeeld. De return volgt een week later, op 31 augustus. Mocht de ploeg van Maurice Steijn er niet in slagen zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, dan komt Ajax dit seizoen uit in de Conference League.

De loting is live te volgen via UEFA TV.