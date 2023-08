Malik Tillman gespot op locatie van medische keuring; PSV heeft opvolger Xavi Simons binnen

Malik Tillman wordt de nieuwe aanwinst van PSV. De Amerikaanse middenvelder gaat hoogstwaarschijnlijk op huurbasis overkomen van Bayern München, en wordt vandaag nog gepresenteerd door de Eindhovense club. Milan Verheijen spotte de nieuwste aanwinst met PSV-clubman Mart van den Heuvel terwijl hij op weg was naar de medische keuring.

Die foto gaat rond op X, het voormalige Twitter. Tillman loopt samen met Van den Heuvel door het gebouw van TopSupport, waar hij op weg is naar de medische keuring. Mocht de Amerikaan deze keuring doorstaan, zal hij spoedig gepresenteerd gaan worden door PSV.

Artikel gaat verder onder video

Met de komst van Tillman hebben de Eindhovenaren de beoogde opvolger van Xavi Simons binnen. De sterspeler vertrok deze zomer naar RB Leipzig en zorgde daarmee voor een flinke aderlating bij PSV. Tillman werd afgelopen seizoen door Bayern verhuurd aan Rangers FC, waar hij uitgroeide tot een van de beste spelers van de Schotse competitie. De 21-jarige middenvelder maakte twaalf goals in veertig wedstrijden voor Rangers. Of Tillman daadwerkelijk gaat fungeren als opvolger van Simons, is natuurlijk nog onduidelijk. Op dit moment vult de achttienjarige Isaac Babadi die rol in, en doet dan naar behoren.

Tillman kwam echter al een tijdje niet meer aan voetballen. Zijn laatste wedstrijd was op 30 april tegen Celtic, waar hij in de 35ste minuut geblesseerd van het veld moest. Sindsdien deed de Amerikaan niet meer mee, ook niet tijdens de voorbereiding van Bayern München. Er verschenen enkele geruchten dat PSV een optie tot koop gaat bedingen op Tillman. Een bedrag van tussen de twaalf en veertien miljoen euro werd genoemd als koopclausule aan het einde van volgend seizoen.

Daar is ie: Malik Tillman bij de medische keuring van PSV bij TopSupport. Samen met - hoe kan het ook anders - PSV-clubman Mart van den Heuvel. De foto is van Milan Verheijen. pic.twitter.com/ToQ5BebtZ6 — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 9, 2023

