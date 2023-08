Manchester City moet er heel diep voor gaan, maar heeft vierde hoofdprijs van 2023 binnen

Manchester City heeft zich voor de eerste keer in de clubhistorie gekroond tot winnaar van de UEFA Super Cup. Na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd nam de Champions League-winnaar de strafschoppen (5-4) beter dan Sevilla. Een robuuste kopstoot van Youssef En-Nesyri en een fijn besnaarde kopbal van Cole Palmer zorgden voor een 1-1 stand na negentig minuten. Pas de tiende strafschop van Nemanja Gudelj werd gemist en dat werd Sevilla direct fataal. De Spanjaarden verloren voor de zesde keer op rij de finale van de Super Cup.

Bij Manchester City - met Gvardiol en Kovačić in de basis - ontbrak superster De Bruyne in de startformatie. De Belg miste door een hamstringblessure de eerste Europese Super Cup uit de clubhistorie van de Citizens. Bij Sevilla verschenen Jesús Navas en Rakitić aan de aftrap. De oudgedienden zagen in de openingsfase dat er een geweldige reflex van doelman Bono nodig was om Aké met het hoofd van scoren af te houden.

In het verleden was deze Europese prijs veelal een prooi voor de Champions League-winnaar, maar met kanonskogel van een kopbal bracht En-Nesyri de koning van de Europa League brutaal op voorsprong. Gezien het spelbeeld was dit een klein wonder te noemen, maar ondanks het enorme veldoverwicht reeg de ploeg van Guardiola de kansen niet aaneen.

De Spanjaarden verdedigden met man en macht de 0-1 voorsprong, waarbij het killersinstinct En-Nesyri in de steek liet. De doelpuntenmaker faalde direct na rust oog in oog met Ederson. Deze misser kwam Sevilla duur te staan, want met een bekeken kopbal zorgde Palmer met zijn eerste Europese doelpunt voor de 1-1. In het vervolg trachtte enkel Manchester City om de wedstrijd in de reguliere tijd te beslissen. Sevilla wankelde, maar toonde kranig weerstand.

In de blessuretijd had Aké de winnende treffer op zijn hoofd, maar zijn snoekduik werd knap gekeerd door Bono. Er volgden strafschoppen in Griekenland. Voor de winnaar van de Europa League was dit al de zevende Super Cup-finale sinds de winst in 2006. Sevilla leed daarna vijf achtereenvolgende nederlagen in de Europese Supercup. De strafschoppen werden vrijwel allemaal feilloos genomen, maar Gudelj trof de lat. Zo was Manchester City de gelukkige én bleef Sevilla voor de zesde maal op rij met lege handen achter.