Marco van Basten: 'Als ik tot mijn 38e had kunnen voetballen, dan was ik beter geweest dan Cristiano Ronaldo'

Marco van Basten is ervan overtuigd dat als hij niet al vroegtijdig een punt had moeten zetten achter zijn loopbaan, dat hij beter was geweest dan Cristiano Ronaldo. Dat vertelt de voormalig Wereldvoetballer van het Jaar in de Cor Potcast van FC Afkicken.

Van Basten is te gast in de tweede aflevering van het seizoen. Vaste gasten Maarten de Fokkert, Thomas Verhaar en Bart Vriends zijn in het begin vooral benieuwd naar de voetballer Van Basten. Ze kennen de beelden van zijn doelpunten voor Ajax, AC Milan en Oranje, maar hebben nooit een hele wedstrijd van hem gezien. Van Basten zelf vindt dat niet zo erg, omdat er volgens hem ook vroeger al genoeg misging in een wedstrijd. Hij wil vooral herinnerd worden aan de hoogtepunten die hij heeft beleefd en bij menig liefhebber op het netvlies gebrand staat.

Maar welke voetballer die na Van Basten de wereldtop bestormde, doet de held van het EK van 1988 het meeste aan hemzelf denken? Die vraag stelt Sparta-verdediger Vriends. “Je stopte midden jaren negentig. Even voor het beeld: heb je daarna een speler gezien die je aan jezelf deed denken? Waarvan je dacht: dat is een type Van Basten.” Die vraag zet Van Basten zichtbaar aan het denken. Een lastige vraag, vindt hij. “Lewandowski lijkt er wel een beetje op. Hij kan koppen, passeren, schieten; eigenlijk een beetje van alles.”

Ook Cristiano Ronaldo schiet Van Basten te binnen. “Bij hem kom ik denk ik ook wel een heel eind in de buurt, alleen fysiek is hij natuurlijk sterker. Hij is 38 en voetbalt nog. Ik had het wel willen zien als ik tot m’n 38e had kunnen voetballen, dan denk ik dat ik beter was geweest. Maar dat zeg ik in alle bescheidenheid”, spreekt Van Basten met een lach op z’n gezicht.