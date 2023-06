Richard van Iterson pakt Cristiano Ronaldo aan om gênante actie: ‘Dit past niet bij zo’n grote speler’

Cristiano Ronaldo beleefde dinsdagavond lang een frustrerende avond met Portugal op bezoek bij IJsland. De Europees kampioen van 2016 keek na 83 minuten voetballen nog tegen een doelpuntloze tussenstand aan, waarna Ronaldo een schwalbe inzette. De Duitse scheidsrechter Daniel Siebert trapte niet in de fopduik van de 38-jarige vedette en toonde hem een gele kaart.

Ronaldo zette in de 83ste minuut van de wedstrijd vanaf rechts aan voor een actie. Hij trok naar binnen, waarna een verdediger van IJsland een sliding inzette. Ronaldo tikte de bal nog voordat er contact was voorbij de verdediger en liet zich vervolgens, zonder dat sprake was van enig contact, opzichtig vallen.

“Je hoeft niet voor scheidsrechter gestudeerd te hebben om dit als een schwalbe te kunnen beoordelen. Je zou zeggen: dit past toch niet bij zo’n grote speler als Cristiano Ronaldo”, verzuchtte voetbalcommentator Richard van Iterson bij Ziggo Sport over het moment. Vijf minuten later toonde Ronaldo alsnog zijn grootheid als voetballer: hij tikte van dichtbij raak en bezorgde Portugal zo alsnog een late 0-1 zege op IJsland.