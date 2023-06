UEFA-president Ceferin waarschuwt Saoedi-Arabië: 'Het is een fout'

Aleksander Ceferin ziet dat Saoedi-Arabië een verkeerde transferstrategie hanteert en waarschuwt het land daarvoor. De clubs in de oliestaat geven veel geld uit aan spelers die op het einde zitten van hun carrière, maar dat geld kan in zijn ogen beter gespendeerd worden aan opleidingen en goede accommodaties.

Veel wereldsterren, zoals Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, kiezen er tegenwoordig voor om in Saoedi-Arabië te gaan spelen, maar Ceferin ziet dit als ‘een fout’ van de Saoedische clubs. “Het is niet goed voor het Saoedische voetbal”, reageert de UEFA-president bij de NOS. “China maakte dezelfde fout toen ze spelers aan het einde van hun carrière binnenhaalden. Noem één jonge, beginnende speler die voor Saoedi-Arabië is gaan spelen. Waarom is dat een probleem? Ze zouden moeten investeren in opleidingen, trainers en het ontwikkelen van hun eigen spelers. Het kopen van voetballers aan het einde van hun carrière ontwikkelt het voetbal niet.”

Artikel gaat verder onder video

Zoals gezegd gaan veel Europese sterren spelen in Saoedi-Arabië of in andere landen, maar daar maakt Ceferin zich nog geen zorgen over. "We zijn Karim Benzema, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi niet kwijt. Ze voetballen nog steeds, maar hun carrières lopen ten einde. Sommige spelers proberen dan nog geld te verdienen, maar het draait niet alleen om geld. Spelers willen grote competities winnen en die zijn in Europa.”

De UEFA-president ziet de clubs veel uitgeven en denkt aan een maatregel. “We hebben nog geen beslissingen genomen, maar we denken dat er een limiet moet komen op salarissen en transfers voor een club. Dat je bijvoorbeeld 500 miljoen mag uitgeven en niet meer. We willen niet dat twee of drie clubs met een ongelimiteerd budget vijf of tien miljard uitgeven. Dan is de competitie niet interessant meer. Bijna elke club of bond, eigenlijk iedereen die ik sprak, is het ermee eens. Want hoe kan Nederland met zo’n club concurreren? Nu is het al moeilijk, maar wat als we naar miljarden gaan? Dan komt het voetbal in de problemen.”