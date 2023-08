Marianne van Leeuwen baart opzien en lijkt FC Groningen - Ajax helemaal vergeten

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, heeft in een interview met De Telegraaf laten weten dat ze blij is met de nieuwe aanpak van wanordelijkheden in voetbalstadions. Ze stelt dat de aanscherping van maatregelen in april heeft gezorgd voor minder incidenten op de tribunes, maar lijkt één wedstrijd over het hoofd te zien.

Op 6 april scherpte de KNVB een aantal maatregelen aan en dit heeft volgens Van Leeuwen zijn vruchten afgeworpen. “Daarna zijn nog 153 wedstrijden gespeeld, werden er vijftien stilgelegd en drie werden er definitief gestaakt”, begint de directeur van de voetbalbond. “Spelers zijn niet meer bekogeld en de veldbetreder hebben we helemaal niet meer gezien”, gaat Van Leeuwen verder.

Met die laatste woorden baart Van Leeuwen opzien, want na 6 april is er nog wel degelijk een duel gestaakt wegens een veldbetreder. De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax op 14 mei zal bij velen nog herinneringen doen oproepen. Scheidsrechter Allard Lindhout moest destijds al na negen minuten een einde maken aan de wedstrijd, omdat de Groningen-supporter in meerdere opzichten voor wanorde hadden gezorgd.

De fans van de club zorgden er in eerste instantie voor dat de wedstrijd gestaakt moest worden wegens het gooien van rookbommen op het speelveld. Na een afkoelperiode herhaalden de supporters dit kunstje, terwijl er tussendoor nog een onverlaat het veld op was gerend met een spandoek. Van Leeuwen lijkt deze wedstrijd echter vergeten te zijn.

In datzelfde interview met De Telegraaf geeft Van Leeuwen aan dat de KNVB komend seizoen daadgerichtere aanpak gaat hanteren om de veiligheid in stadions te waarborgen. Dat komt door een snelle ontwikkeling van camera’s en volgsystemen waardoor toeschouwers geïdentificeerd zouden kunnen worden