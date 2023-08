Mario Been: 'Hij heeft geweldig gespeeld bij Feyenoord, raar dat niemand aanklopt'

Dávid Hancko heeft geen plannen om Feyenoord te verlaten. De verdediger, vorig seizoen een van de sleutelspelers in de kampioensploeg, zegt na de verloren wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal dat hij verwacht te blijven.

In een interview met ESPN zegt Hancko dat hij ervan geniet om onder Arne Slot te werken. "Ik houd van Feyenoord. We hebben een heel goed team. Het is mooi om met deze jongens en met deze technische staf te werken. Ik ben heel blij om onder deze trainer te werken, want ik leer iedere dag dingen. Dat is op dit moment het belangrijkste in mijn carrière", aldus Hancko, die daarna van Hans Kraay junior te horen krijgt dat hij gewoon bij Feyenoord blijft. "Ik denk het wel", antwoordt de Tsjech.

Háncko behoorde vorig seizoen tot de beste spelers in de Eredivisie en wordt voorzichtig gelinkt aan Newcastle United en Napoli, maar concreet lijkt de interesse niet. Analist Mario Been vindt dat ergens wel apart. "Hij heeft een geweldig jaar gedraaid en heeft zijn meerwaarde gehad. Dan is het vreemd dat hij nergens wordt genoemd. Maar ik denk dat Feyenoord daar niet rouwig om is. Met hem en Trauner, als die terug is, heb je een geweldig centrum."