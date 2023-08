Mark van Bommel ondernam alles-of-niets-poging: 'Hij zei: Ajax is Ajax niet meer'

Mark van Bommel heeft volgens Mike Verweij op het allerlaatste moment geprobeerd een stokje te steken voor de transfer van Gastón Ávila naar Ajax. De alles-of-niets-poging van de trainer van Antwerp bleek tevergeefs. De 21-jarige linksback maakte deze week de overstap naar de Amsterdamse club.

Hoewel Antwerp veel geld heeft verdiend met de verkoop van Ávila, wilde Van Bommel de Argentijn eigenlijk niet kwijt. "Mark van Bommel was er rouwig om", stelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij heeft op het allerlaatste moment nog geprobeerd die jongen in Antwerpen te houden. Hij vertelde hem: wij spelen wél in de Champions League en Ajax is Ajax niet meer."

Artikel gaat verder onder video

Waar Van Bommel baalt van het vertrek van Ávila, is men in Antwerpen tevreden over de gesloten deal. "Antwerp is niet in rouw omdat ze gewoon een gigantisch bedrag krijgen voor een jongen die ze een jaar geleden voor vier miljoen euro hebben gehaald. Marc Overmars kwam bij de club en dacht dat na het behalen van de voorronde van de Champions League behoorlijk te kunnen investeren, maar eigenaar Paul Gheysens heeft gezegd: je gaat je eigen budget beheren. Als je dan een linksback voor 12,5 miljoen euro kunt horen, kan ik me voorstellen dat je er niet heel rouwig om bent dat hij weggaat."

Ávila verbond zich deze week tot de zomer van 2028 aan Ajax. De linksback, die de concurrentiestrijd moet aangaan met Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, kostte de Amsterdammers 12,5 miljoen euro (plus twee miljoen euro aan bonussen). "Dit is de ultieme revanche voor Overmars, om Ajax op zo'n manier een poot uit te draaien", stelt Valentijn Driessen.