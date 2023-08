Matchwinner Olga Carmona krijgt na WK-finale met Spanje te horen dat vader is overleden

Olga Carmona heeft afgelopen zondag na de WK-finale een verschrikkelijk bericht gekregen. De linksback van Spanje kreeg namelijk te horen dat haar vader twee dagen voor de wedstrijd was overleden. Carmona maakte in de eindstrijd tegen Engeland het enige doelpunt voor de Spanjaarden.

Volgens het Spaanse medium Relevo besloot de familie van Carmona te wachten met het brengen van het dramatische nieuws. De familie wilde namelijk dat de verdediger zich volledig kon richten op de wedstrijd tegen Engeland. De 23-jarige speler van Real Madrid maakte in de 29e minuut de enige treffer van de wedstrijd. Na afloop sloot ze vervolgens nietsvermoedend aan bij alle festiviteiten.

Inmiddels heeft Carmona kort van zich laten horen over het overlijden van haar vader. 'Zonder het te weten had ik mijn ster al voordat de wedstrijd begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust zacht, papa', schrijft Carmona op X. Ook de Spaanse voetbalbond kwam met een reactie.

'De RFEF betreurt het ten zeerste om het overlijden van de vader van Olga Carmona te melden. De voetballer hoorde het droevige nieuws na de WK-finale. Ons medeleven gaat uit naar Olga en haar familie in dit moment van diepe pijn. We houden van je, Olga. Je bent deel van de geschiedenis van het Spaanse voetbal', laat de voetbalbond weten in een statement. Bekijk hieronder het doelpunt van Carmona.