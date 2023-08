'Maurice Steijn en Ajax kunnen opnieuw streep zetten door belangrijke transfertarget'

Ian Maatsen wordt hoogstwaarschijnlijk niet de nieuwe linksback van Ajax. De verdediger werd afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam, maar een daadwerkelijke deal lijkt er niet in te zitten. Evening Standard meldt namelijk dat Maatsen met Chelsea in gesprek is over een nieuw contract.

De Engelse krant meldt ook dat Mauricio Pochettino de jonge verdediger graag bij zijn selectie wil houden, en Maatsen dus niet verkocht mag worden. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een goede indruk en lijkt dus beloond te gaan worden met een nieuwe verbintenis bij de Londense club. Zijn huidige contract loopt tot medio 2024, waardoor hij na dit seizoen transfervrij zou zijn.

Maatsen kwam afgelopen seizoen uit voor het naar de Premier League gepromoveerde Burnley. Daar speelde de linksback 39 competitiewedstrijden en had hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap. Voordat Maatsen verhuurd werd aan Burnley was hij al een seizoen actief in de Championship met Coventry City, waar hij tot veertig optredens in de competitie kwam.

Diverse media wisten te melden dat Ajax de linksback op de radar had staan. Het mag geen geheim zijn dat de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe vleugelverdediger aan de linkerkant. Op dit moment beschikt trainer Maurice Steijn alleen over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, waarover hij op dit moment nog niet over te spreken is. De oefenmeester zou Jorrel Hato, die normaal gesproken in het hart van de verdediging zou gaan spelen, willen opstellen als linksback.