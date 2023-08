Maurice Steijn gaat vraag uit de weg na deceptie tegen Excelsior: 'Die parkeer ik even'

Ajax-trainer Maurice Steijn stond na het teleurstellende gelijkspel van zijn ploeg bij Excelsior (2-2) de pers balend te woord tijdens de persconferentie. De oefenmeester benoemde onder meer de valkuilen van zijn elftal, dat aan de ene kant moeite heeft om kansen om te zetten in doelpunten en ze aan de andere kant soms té gemakkelijk weggeeft.

Steijn tastte in het duister wat verdediger Jakov Medic van plan was bij de 2-1, die kort na rust werd binnengeschoten door Nikolas Agrafiotis. "Ja, die snap ik ook niet goed", is Steijn kritisch op de Kroaat. "Dat je in de zestien zoveel risico neemt om te willen voetballen, maar ook in die situatie duurt het allemaal veel te lang. Een veel te laag tempo, eigenlijk is dat de hele wedstrijd zo geweest."

Logischerwijs kreeg Steijn dan ook de vraag of hij komende week eindelijk één of twee beoogde versterkingen aan zijn verdediging mag toevoegen. Ajax wordt zowel in verband gebracht met Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) als Hiroki Ito (VfB Stuttgart). "Die vraag parkeer ik voorlopig even, daar ben ik eigenlijk al zes weken antwoord op aan het geven", aldus Steijn. "Wat dat betreft verwijs ik jullie naar onze td", benoemde hij Sven Mislintat tot aanspreekpunt over de transferzaken.

Bekijk de hele persconferentie van Steijn op het kanaal van FCupdate op YouTube. Daarin gaat hij onder meer ook in op de vele kansen die spits Brian Brobbey ook zaterdag weer om zeep wist te helpen.