Maurice Steijn opent interview bij Ziggo Sport met opvallende verklaring voor kledingkeuze

Het interview dat Maurice Steijn donderdagavond vlak voor de return van Ajax tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League gaf bij Ziggo Sport, kende een bijzonder begin. De hoofdtrainer van Ajax begon zijn verhaal tegenover Wytse van der Goot namelijk met een uitleg voor zijn kledingkeuze van vanavond.

Het was Van der Goot die het interview met Steijn opende met een opmerking over diens outfit. “In pak: mooi! Hoort dat bij Europese wedstrijden?”, vroeg de verslaggever Steijn op de man af. “Ja, dat vind ik wel. Ik houd er altijd wel van om gewoon netjes gekleed te gaan, maar zeker met Europese wedstrijden vind ik het wel keurig om in pak te gaan”, reageerde de coach van Ajax.

Het duel met Ludogorets is voor Steijn zijn eerste Europese thuiswedstrijd als trainer van Ajax. Het is voor het eerst dit seizoen dat hij volledig in pak, inclusief stropdas, aan de zijlijn staat. Vorige week tijdens het heenduel met Ludogorets (1-4 zege) koos Steijn bijvoorbeeld voor een donkerblauwe trui met daaronder een wit overhemd; in de wedstrijd daarvoor, in competitieverband tegen Excelsior (2-2), opteerde hij voor een donkerblauw poloshirt.

“Het wordt mijn eerste Europese uitwedstrijd voor Ajax. Ik heb in het verleden al wel eens Europees gepeeld, maar niet in deze ambiance”, geeft Steijn toe. “Dit is hartstikke mooi. Ik heb de thuiswedstrijden hier natuurlijk al vaker meegemaakt, ook als tegenstander. Dat is mooi, maar aan de andere kant: heel gek, voor mij blijft het altijd hetzelfde. Of ik nou hier in een volle ArenA sta te coachen of bij Almere City voor 5000 mensen: je bent met je ploeg bezig en je wil je ploeg helpen aan de overwinning. Dus dat maakt voor mij niet heel veel uit.”