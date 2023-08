Memphis Depay eindigt wedstrijd in mineur en mist grootste uitzege ooit van Atlético

Memphis Depay is voortijdig uitgevallen in de competitiewedstrijd tussen Rayo Vallecano en Atlético Madrid. De aanvaller verliet het veld tien minuten voor de pauze met een blessure; Álvaro Morata was zijn vervanger. Depay viel uit bij een 0-2 voorsprong; Atlético won uiteindelijk met liefst 0-7. Dat is de grootste uitzege ooit van Atlético.

Depay was na een kwartier nog tot scoren gekomen, maar moest de strijd vervolgens dus staken. De Oranje-international raakte geblesseerd, maar was wel in staat om zelf van het veld te lopen. Hij blijft zodoende worstelen met blessureleed: Depay kampte vorig seizoen al met een bovenbeenblessure, een spierblessure en een kuitblessure.

Artikel gaat verder onder video

Depay maakt deel uit van de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september in Eindhoven) en Ierland (10 september in Dublin). Door zijn nieuwe kwetsuur is het nog zeer de vraag of hij uiteindelijk kan aansluiten bij het keurkorps van Ronald Koeman.

Behalve Depay zitten ook aanvallers Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim) in de voorlopige selectie van Oranje.