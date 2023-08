Memphis Depay zet zichzelf voor schut onder de ogen van tienduizenden toeschouwers

Memphis Depay heeft zichzelf woensdagnacht voor schut gezet. In de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad mocht de spits van Atlético Madrid zo’n tien minuten voor tijd aanleggen vanaf de stip. Met een 0-0 stand kon de Nederlander dus mogelijk de matchwinner worden, maar dat gebeurde niet. In tegenstelling, met een mislukte panenka faalde Memphis opzichtig.

Dat gebeurde onder de ogen van zo’n veertigduizend toeschouwers in het Mexicaanse Monterrey. Waar Memphis er overigens al vaker in slaagde om een strafschop te benutten door middel van een panenka, had de aanvaller dit keer geen geluk. Real Sociedad-doelman Unai Marrero kon gewoon blijven staan om het gevaar onschadelijk te maken. De wedstrijd eindigde mede daardoor in een 0-0 einduitslag.