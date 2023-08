Mislintat geeft tekst en uitleg over komst Mikautadze naar Ajax en noemt Tadic én Kudus

Ajax zit in de laatste week van de transferwindow zeker niet stil. Het hing de afgelopen dagen al even in de lucht, maar de Amsterdammers hebben de komst van Georges Mikautadze woensdagmorgen ook wereldkundig gemaakt. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is dolblij met zijn nieuwste aanwinst. Voor de camera van het clubkanaal vertelt de Duitser waarom hij Mikautadze er zo graag bij wilde hebben en op welke posities hij allemaal uit de voeten kan.

Mikautadze maakte vorig seizoen veel indruk op het tweede Franse niveau. De Georgiër was in 37 competitiewedstrijden voor FC Metz goed voor 23 doelpunten en acht assists. Die lijn trok hij in de eerste wedstrijden van dit seizoen vrolijk door. Mikautadze noteerde in zijn laatste drie duels voor FC Metz twee doelpunten en een assist. Het hoge rendement van de aanvaller is de voornaamste reden waarom Mislintat in de zoektocht naar offensieve versterking bij hem uitkwam. “Met het vertrek van Dusan Tadic en recent ook Mohammed Kudus zijn we veel doelpunten en assists kwijtgeraakt. Daarom waren we hard op zoek naar iemand die kan scoren en assists kan geven”, vertelt de technisch directeur.

Maurice Steijn verklapte vorige week na het heenduel met Ludogorets in de play-offs voor een plekje in de Europa League al dat Ajax de markt op zou gaan voor een vervanger voor Kudus. De Ghanees was in Bulgarije nog driemaal trefzeker, maar wist op dat moment al dat hij bezig was aan zijn laatste wedstrijd voor Ajax. De Amsterdammers kondigden drie dagen later zijn vertrek naar West Ham United aan. Veel Ajacieden hadden verwacht en gehoopt dat hun club een ‘echte’ rechtsbuiten zou aantrekken, maar de keuze is dus gevallen op Mikautadze. “Hij kan net als Tadic op verschillende posities voorin uit de voeten. Hij staat bekend als centrumspits, maar als je naar zijn kwaliteiten kijkt, dan kan hij op elke positie uit de voeten”, stelt Mislintat. “Bij Seraing speelde hij ook op de vleugels.”

Volgens Mislintat kan Steijn dus meerdere kanten op met de nieuwste aanwinst. “Hij kan samenspelen met Chuba Akpom, met Brian Brobbey, maar zelfs als die twee niet kunnen spelen, kan hij worden gebruikt als ‘valse negen’. Hij heeft de kwaliteiten om tussen de middelste en laatste linie van de tegenstander te spelen. En hij is het type speler die heel goed is in de eindfase, zeker tegen teams die heel compact en laag staan op het veld. Rond het eigen strafschopgebied. Dat is echt een kwaliteit van hem.”

Interesse van Europese topclubs

Ajax betaalt een transfersom van ruim zestien miljoen euro voor Mikautadze. Dat bedrag kan in de toekomst middels variabelen nog oplopen tot maximaal ruim negentien miljoen euro. Veel geld voor een speler die vorig seizoen nog op het tweede Franse niveau acteerde, maar volgens Mislintat wil dat niets zeggen. “We zijn blij dat hij zo vastberaden was om voor Ajax te spelen. Er was heel veel interesse voor hem. Vanuit Frankrijk, verschillende topclubs. Topclubs uit Italië. Zelfs uit de Premier League. Voor hem ligt het volgende hoofdstuk bij Ajax. Dit is goed voor ons, maar natuurlijk ook voor hem. Het zegt niets dat hij afgelopen seizoen op het tweede niveau van Frankrijk speelde”, aldus de Duitser.