'Mislintat wil naast Mikautadze nóg een vervanger voor Kudus naar Ajax halen'

Ajax gaat Georges Mikautadze binnenhalen als aanvallende versterking, maar dat wordt mogelijk niet de enige versterking voor het middenveld c.q. voorhoede. Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Telegraph hebben de Amsterdammers namelijk nog altijd serieuze belangstelling in James McAtee. Transferjournalist Fabrizio Romano weet wel dat de deal met Thiago Almada van de baan is.

Volgens het Engelse medium The Telegraph ziet Ajax in de middenvelder naast Mikautadze een extra optie om Mohammed Kudus te vervangen. Manchester City ziet zeker toekomst in de middenvelder, die twee jaar geleden de MVP van de reserve Premier League werd. Vorig seizoen ging Carlos Forbs met die eer aan de haal en hij werd door Sven Mislintat deze zomer al naar Amsterdam gehaald.

Het is daarom de vraag of Pep Guardiola hem wel wil laten gaan, omdat ze toekomst zien in McAtee. Anderzijds weet de Catalaanse oefenmeester dat het talent speeltijd nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De Amsterdammers hebben wel sterke concurrentie, want ook Wolverhampton Wanderers, Leicester City en Sheffield United – aan wie McAtee vorig jaar werd uitgeleend – hebben interesse in de twintigjarige middenvelder.

Vorig seizoen maakt McAtee furore in het shirt van Sheffield United, dat hem huurde van The Citizens. In totaal was de jeugdinternational van Engeland goed voor 43 wedstrijden voor zijn tijdelijke werkgever. De twintigjarige Engelsman was daarin goed voor negen doelpunten en vier assists. Mocht McAtee daadwerkelijk naar Ajax komen, dan is het middenveld overvol en zal een vertrek van Davy Klaassen nog meer voor de hand komen te liggen.