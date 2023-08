'Georges Mikautadze wijst vier topclubs af en kiest definitief voor Ajax'

Ajax gaat zich definitief versterken met de Georgiër Georges Mikautadze. Volgens Voetbal International laat de aanvallende middenvelder van FC Metz de interesse van vier andere (top)clubs links liggen en zijn de clubs inmiddels helemaal akkoord over de transfer. De speler wordt later op de dinsdag medisch gekeurd in Amsterdam.

Mikautadze speelde zich afgelopen seizoen in de kijker van zowel Stade Rennes, Olympique Lyon, Tottenham Hotspur als 'een Italiaanse topclub', zo weet het weekblad dinsdagochtend te melden. Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou de 22-jarige aanvaller echter overtuigd hebben om voor Amsterdam te kiezen. Inmiddels zouden Ajax en Metz rond zijn over de transfersom die de speler moet opbrengen.

"Bronnen rond de onderhandelingen geven aan dat het vaste bedrag uiteindelijk rond zestien miljoen euro is komen te liggen. Dat bedrag zou door bonussen nog met enkele miljoenen kunnen oplopen", zo schrijft clubwatcher Reon Boeringa in VI. Daarmee heeft Ajax de opvolger voor Mohammed Kudus, die vertrok naar West Ham United, definitief binnen. Eerder was ook de Argentijn Thiago Almada (Atlanta United) in beeld, maar zijn komst lijkt te zijn afgeketst op de hoge transfersom die de Amerikaanse club eiste.

Afgelopen seizoen maakte Mikautadze grote indruk op het tweede niveau in Frankrijk, de Ligue 2. In 37 wedstrijden kwam hij liefst 23 keer tot scoren en leverde hij bovendien acht keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Daarmee hielp hij Metz aan de tweede plaats in de competitie, goed voor promotie naar het hoogste niveau. In de Ligue 1 ging Mikautadze vervolgens vrolijk verder waar hij mee bezig was: in de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen was hij zowel tegen Olympique Marseille als afgelopen weekend tegen Clermont Foot één keer trefzeker.