'Moeder van veelbesproken Luis Rubiales in hongerstaking na rel over zoen na WK-finale'

De soap rond Luis Rubiales, de veelbesproken voorzitter van de Spaanse voetbalbond, heeft een opvallend nieuw hoofdstuk gekregen. Inmiddels speelt zijn moeder naar verluidt namelijk ook een rol in de rel rond haar zoon. Zij heeft namelijk besloten om in hongerstaking te gaan.

Rubiales was afgelopen week misschien wel de meest besproken persoon ter wereld. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond kwam negatief in het nieuws na de finale van het WK vrouwenvoetbal. Dat toernooi werd gewonnen door Spanje en na afloop vierde Rubiales dat uitbundig met de spelers. Hij zoende aanvoerder Jennifer Hermoso op de mond en zij liet vervolgens weten dat niet prettig te hebben gevonden.

Volgens het Spaanse medium Relevo voegt de moeder van Rubiales nu een nieuw hoofdstuk toe aan de rel. Ángeles Béjar zou zichzelf namelijk hebben opgesloten in een kerk in Motril, een stadje in het zuiden van Spanje. Daar is ze in hongerstaking gegaan naar aanleiding van de 'onmenselijke jacht' op haar zoon. Ook heeft Béjar hoofdrolspeler Hermoso gevraagd om zelf met de waarheid naar buiten te komen.

Rubiales liet afgelopen weekend nog weten niet af te zullen treden. De voetbalbond bleef in eerste instantie achter hem staan en dat leidde tot veel kritiek in Spanje. Uiteindelijk besloot de FIFA in te grijpen en Rubiales voor negentig dagen te schorsen. De wereldvoetbalbond wacht daarmee het onderzoek af. Ook mag Rubiales van de FIFA geen contact opnemen met Hermoso en haar naaste omgeving.