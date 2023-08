Mohammed Kudus steekt ambitie niet onder stoelen of banken en blikt terug op Ajax-periode

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Ajax en West Ham United de transfer van Mohammed Kudus wereldkundig maken. De Ghanees heeft al een akkoord met de winnaar van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen, nu moeten alleen de clubs nog een overeenstemming zien te bereiken. Kudus was donderdagavond enorm belangrijk voor Ajax in het eerste duel met Ludogorets en is van mening dat het publiek de beste versie van hem heeft gezien.

Ajax telde in de zomer van 2020 een kleine tien miljoen euro neer voor de komst van de linkspoot. Kudus kende een uitstekende start in Amsterdam en kon na zijn eerste optredens al op de nodige lovende kritieken rekenen, maar raakte al vroeg zwaar geblesseerd. Dat was niet alleen voor Ajax, maar ook voor Kudus zelf een flinke streep door de rekening. De Ghanees slaagde er onder Erik ten Hag niet meer in een vaste basisplaats te veroveren. Vorig seizoen etaleerde hij zijn klasse vooral in de Champions League. Donderdagavond lijkt hij met een hattrick op bezoek bij Ludogorets, afscheid te hebben genomen van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Dat weet ik niet. Niet alles is in mijn handen”, reageert Kudus in gesprek met het Algemeen Dagblad op de vraag of hij er volgende week donderdag in de return nog bij is. Ajax-trainer Maurice Steijn bevestigde donderdagavond na de wedstrijd in Bulgarije al min of meer dat Kudus zijn laatste wedstrijd namens de Amsterdammers heeft gespeeld. “Het is tussen de clubs nu. Ik pak gewoon mijn trainingen en verplichtingen zo goed mogelijk op. Dat is alles wat ik kan doen. Ik kan niks forceren. Ik kan alleen wachten en zien wat er gebeurt”, zegt de Ghanees, die verlangt naar de stap naar Engeland. “Ja, ik denk dat elke speler de droom heeft op een dag in een van de beste competities van de wereld te spelen, zoals de Premier League.”

Kudus had vorig jaar al zijn zinnen gezet op een transfer. Een goede voorbereiding werd niet beloond met een basisplaats, waardoor hij in de slotdagen van de transferwindow een overstap naar Everton trachtte te forceren. Daar wilde Ajax destijds niet aan meewerken. Een jaar later heeft hij zijn transfer (bijna) te pakken. “Ik ben aan mijn vierde seizoen bij Ajax begonnen en voel me klaar om de volgende stap en uitdaging aan te gaan”, stelt Kudus, die de laatste jaren ‘ontzettend’ veel heeft geleerd. “Om te beginnen leren omgaan met blessures, want dat was ik niet gewend. Het waren ongelukkige blessures waarvan ik lang moest revalideren. Niet omdat ik slecht trainde of niet goed voor mezelf zorgde. Dat was niet altijd even gemakkelijk.”

Hoewel Kudus door die blessures lang aan de kant heeft gestaan en zeker niet onomstreden was, is hij van mening dat het publiek zijn beste versie heeft gezien. “Ja, daar ben ik het meest blij mee en trots op. Ik had me in Denemarken natuurlijk al laten zien en mijn begin bij Ajax was ook goed, tot de eerste blessure. Daarom denk ik dat mensen nu ook niet heel verrast moeten zijn door wat ik laat zien. Ik moest alleen fit blijven. En als dat zo blijft, voel ik dat ik nog meer kan geven.”

Kudus werd donderdagavond nog gelinkt aan een transfer naar de Saudi Pro League.