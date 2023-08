'NEC gaat op de Japanse tour en meldt zich voor talentvolle middenvelder'

N.E.C wil opnieuw shoppen in Japan. De Gelderse club wist eerder in deze transferwindow al Koki Ogawa uit het Aziatische land te halen, maar hoopt nu snel nog een Japanner te kunnen verwelkomen. De Nijmegenaren hebben belangtelling voor de middenvelder Kodai Sano.

Dat weet Voetbal International maandagochtend te melden. N.E.C hoopt zich de komende weken nog te gaan versterken en aanwinsten lijken na de nederlaag in de eerste speelronde tegen Excelsior ook nodig. De Nijmeegse club maakte een zwakke indruk in het met 3-4 verloren duel tegen de ploeg uit Rotterdam. In Sano ziet technisch directeur Carlos Aalbers een gewenste versterking voor op het middenveld. Hij zal in deze linie de concurrentiestrijd moeten aangaan met Lasse Schöne, Dirk Proper en de van Cambuur overgekomen Mees Hoedemakers.

N.E.C hoopt de 19-jarige Japanner definitief over te nemen van Fagiano Okayama, dat uitkomt op het tweede niveau van Japan. Mocht Sano komen wordt hij in de tweede Japanse speler uit de historie van de Gelderse club. Eerder deze transferwindow werd Ogawa binnengehaald, die zondag tegen Excelsior ook trefzeker was. Hij wordt gehuurd van Yokohama, maar kan aan het eind van het seizoen door een optie tot koop definitief worden overgenomen.