Neymar en Marco Verratti krijgen pijnlijke boodschap te horen bij Paris Saint-Germain

Groot nieuws uit Frankrijk. Paris Saint-Germain hoopt binnen afzienbare tijd afscheid te nemen van Neymar en Marco Verratti, zo meldt RMC Sport. De spelers hebben tijdens een persoonlijk gesprek te horen gekregen dat zij moeten vertrekken. Juan Bernat, Hugo Ekitike en Renato Sanches is hetzelfde meegedeeld.

Neymar en Verratti schitterden woensdagmorgen in afwezigheid op de training van Paris Saint-Germain. De vraag waarom zij op het veld ontbraken, lijkt nu beantwoord. Hoofdtrainer Luis Enrique en technisch adviseur Luís Campos hebben Neymar en Verratti verteld dat zij niet voorkomen in de plannen voor komend seizoen en dus hun heil elders moeten zoeken.

Neymar beschikt in Parijs over een contract dat nog twee jaar doorloopt, terwijl Verratti zelfs tot de zomer van 2026 vastligt in het Parc des Princes. Voor beide spelers likt er de nodige interesse te zijn. Neymar is de voorbije tijd in verband gebracht met een spectaculaire terugkeer naar FC Barcelona, terwijl Chelsea zijn komst ook zou zien zitten. Verratti staat in de concrete belangstelling van Al-Hilal.

Paris Saint-Germain ondergaat deze zomer een heuse metamorfose. Waar Lionel Messi naar Inter Miami vertrok en Neymar nu richting de uitgang wordt geduwd, maakt Kylian Mbappé op dit moment geen deel uit van de selectie. De bom barstte enkele weken geleden omdat men in het Parc des Princes vermoedt dat hij een akkoord heeft met Real Madrid over een transfervrije overstap in de zomer van 2024. Paris Saint-Germain hoopt hem deze zomer te verkopen.