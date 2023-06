Na het mislopen van Lionel Messi richt Al-Hilal de pijlen op een andere megaster bij Paris Saint-Germain. Volgens CBS Sports onderneemt de club uit Saoedi-Arabië een serieuze poging om Neymar naar het Midden-Oosten te halen.

Vertegenwoordigers van Al-Hilal zouden vrijdag naar Frankrijk zijn gevlogen om eerste contacten te leggen met de omgeving van Neymar en om te beoordelen in hoeverre de aanvaller zelf openstaat voor een transfer. Naar verluidt kan Neymar een soortgelijk salaris verdienen als Cristiano Ronaldo bij concurrent Al-Nassr. Het zou gaan om circa 200 miljoen euro per jaar, terwijl Al-Hilal bereid is om een transfersom van 45 miljoen euro aan PSG te betalen.

De mogelijke stunttransfer staat nog in de kinderschoenen. Er is nog geen sprake van onderhandelingen met PSG en het moet dus nog blijken of Neymar zelf oren heeft naar de overstap. Volgens CBS Sports is PSG in ieder geval bereid om te luisteren naar biedingen op Neymar, die sinds 19 februari niet meer in actie kwam door blessureleed. De 31-jarige Braziliaan heeft een contract tot medio 2025, met een optie voor een extra jaar.

Al-Hilal, recordkampioen van Saoedi-Arabië met achttien landstitels, is een van de vier clubs die wordt beheerd door Public Investment Fund, het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië. De andere drie clubs zijn Al-Nassr, Al-Ahli en Al-Ittihad. Zij kunnen putten uit haast ongelimiteerde geldbronnen. Met Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Karim Benzema (Al-Ittihad) hebben twee van die clubs al een megaster in huis en Al-Hilal wil met de komst van Neymar ook een grote vis binnenhalen. De pogingen om Messi te verleiden bleken niet succesvol, want de Argentijn koos voor Inter Miami.