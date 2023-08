Nieuwe details over transfer Mohammed Kudus bekend: Ajax kan nóg meer geld verdienen

Mohammed Kudus is op weg naar de uitgang bij Ajax. Voetbal International bevestigt niet alleen de berichtgeving van The Athletic dat de Amsterdammers in hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt met Brighton & Hove Albion over een transfersom van circa veertig miljoen euro, maar meldt ook dat er afspraken zijn gemaakt over bonussen en een doorverkooppercentage.

De totale transfersom kan dus nog oplopen, al is niet duidelijk wat de bonusregelingen precies inhouden en welk doorverkooppercentage Ajax en Brighton hebben afgesproken. Duidelijk is wel dat Kudus - mits de deal doorgaat - de duurste aankoop in de geschiedenis van de Engelse club wordt. Het record staat nu nog op naam van João Pedro, die kortgeleden voor ruim 34 miljoen euro werd overgenomen van Watford.

Artikel gaat verder onder video

FCUpdate Podcast | Over Steven Bergwijn, Lutsharel Geertruida en de opvolger van Xavi Simons

Kudus kan na Pedro, Bart Verbruggen (20 miljoen euro) en Igor (17 miljoen euro) de vierde speler worden voor wie Brighton deze zomer een hoop geld neertelt. De club van Joël Veltman, die komend seizoen actief is op Europees niveau, versterkte zich ook met James Milner en Mahmoud Dahoud, die transfervrij overkwamen van respectievelijk Liverpool en Borussia Dortmund.