Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Ik had niet verwacht dat hij zo graag naar Ajax wilde'

Josip Sutalo staat op het punt om bij Ajax te tekenen, dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De journalist weet te melden dat de Kroaat, die overkomt van Dinamo Zagreb, dit weekend in Amsterdam wordt verwacht. In de nieuwste FCUpdate Podcast komt de transfer ook aan bod, FCUpdate-redacteur Tijmen Gerritsen is blij verrast met de overgang van Sutalo naar de Eredivisie. "Er waren de nodige grote clubs met interesse, ik had niet verwacht dat hij zo graag naar Ajax wilde."

Verder komt - natuurlijk - de clash tussen Maurice Steijn en Pierre van Hooijdonk aan bod. De twee oud-voetballers van NAC Breda kunnen elkaar niet luchten of zien, maar Pierre van Hooijdonk heeft zijn excuses aangeboden na de uitspraken over 'duistere dealtjes' van Maurice Steijn. "Hij heeft hiermee wel zijn eigen ruiten ingegooid op de Nederlandse televisie", aldus host Stan Timmerman.

