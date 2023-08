Nieuwe FCUpdate Podcast: interesse in aanvaller Ajax; wie moet Simons opvolgen bij PSV?

Het is vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe FCUpdate Podcast. Presentator Mounir Boualin neemt met hoofdredacteur Dominic Mostert en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer het voetbalnieuws door.

In de podcast wordt nieuws over Steven Bergwijn gebracht. De interesse vanuit Saudi-Arabië in de aanvaller van Ajax neemt toe. Ajax moet in de slotmaand van de transfermarkt dus rekening houden met een megabod uit de Saudi Pro League. Mounir vertelt wat hij weet over de belangstelling.

Artikel gaat verder onder video

Wie moet Xavi Simons opvolgen bij PSV? De vraag blijft rondwaren, nu Charles De Ketelaere en Arsen Zakharyan zijn afgevallen als opties. Verder wordt de interesse van RB Leipzig in Lutsharel Geertruida besproken. Imre stelt dat op basis van de data Leipzig en Geertruida een uitstekende match zijn. Er is slechts één club die nóg beter bij hem past.

Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint over een week en het gaat veel over de titelkandidaten. Maar welke club staat er momenteel het slechtst voor? En wordt AZ onderschat door de buitenwereld?

Bekijk de volledige podcast op YouTube via deze link!