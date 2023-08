Nieuwe metamorfose dreigt voor thuisshirt van Ajax: 'In alle eerlijkheid denk ik van wel'

Het nieuwe thuisshirt van Ajax wordt sinds de presentatie flink bekritiseerd door de eigen supporters. Het shirt wijkt duidelijk af van voorgaande jaren, met name door de centrale plek die de logo's van adidas en Ajax innemen. Sportmarketeer Rowin Bouwmeester is ook geen fan van het shirt, maar verwacht in de komende jaren nog grotere wijzigingen.

Vergeleken met andere clubs heeft adidas bij Ajax nog enige voorzichtigheid betracht, vindt Bouwmeester. Zo ruilde Barcelona het verticale rood-wit al eens in voor een geblokt shirt en voegt Juventus, ooit bekend om het zwart-witte tenue, soms geel of roze toe. "In alle eerlijkheid zie ik dat wel gebeuren, ja. De wensen van commerciële partijen zullen alleen maar leidender worden", voorspelt de sportmarketeer in gesprek met AT5.

Het is voor adidas belangrijk dat het shirt er ieder jaar anders uitziet, legt Bouwmeester uit. Dan lijken shirts van voorgaande jaren al snel erg gedateerd en wordt de verleiding groter om een nieuwe shirt te kopen. "Het werkt eigenlijk hetzelfde als met telefoontjes. Adidas en Ajax verdienen het meeste als supporters elk jaar nieuwe shirts kopen."

Adidas is er vooral bij gebaat dat het shirt een herkenbaar adidas-shirt is, aldus de sportmarketeer. De ongeschreven regels die daarmee worden gebroken – zoals in een eerder stadium al de toevoeging van de rode banen op de voorheen volledig witte mouwen – is minder belangrijk. "Het laat zien dat Adidas en Nike de laatste jaren veel meer te zeggen hebben gekregen. Ajax mag meedenken, maar uiteindelijk weten ze bij Adidas hoe ze een shirt verkopen."